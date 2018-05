Regierung geht Ende Mai in Klausur

Die Regierung begibt sich Ende Mai zum zweiten Mal in Klausur: ÖVP und FPÖ beraten am 27. und 28. Mai, von Sonntagnachmittag bis Montagmittag, im niederösterreichischen Mauerbach zu den Schwerpunkten der anstehenden österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, teilte Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal der APA am Mittwoch mit.