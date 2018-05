Explosion in US-Klinik - Mindestens ein Toter

Bei einer Explosion in einer Klinik in Kalifornien ist Medienberichten zufolge ein Mensch getötet worden. Mindestens drei weitere Menschen erlitten in dem Gebäude in Aliso Viejo südlich von Los Angeles am Dienstagnachmittag (Ortszeit) Verletzungen, wie der TV-Sender NBC4 berichtete. Die Explosion sei mutwillig herbeigeführt worden, zitierte der Sender Ermittlerkreise.