Meghans Vater verpasst Hochzeit doch wegen Herz-OP

Der Vater von Meghan Markle muss sich einem Medienbericht zufolge nach einem Herzinfarkt einer Operation unterziehen und droht deshalb die Hochzeit seiner Tochter endgültig zu verpassen. Der Eingriff soll Thomas Markle zufolge am Mittwoch stattfinden, berichtete das US-Promi-Portal "TMZ" am Dienstag. Damit würde seine Reise nach England zu Meghans Hochzeit mit Prinz Harry am Samstag nun platzen.