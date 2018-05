Tote bei Einsturz einer Straßenüberführung in Indien

Beim Einsturz einer Straßenüberführung in Indien sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Opfer wurden noch unter den Trümmern vermutet, wie ein Sprecher der Polizei in der nordindischen Stadt Varanasi am Dienstagabend mitteilte. Große Betonbrocken der noch nicht fertig gebauten Überführung waren abgebrochen und auf eine Straße gestürzt. Die Ursache war zunächst unklar.