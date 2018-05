Nur 51 Prozent der jungen Österreicher sehen EU positiv

Nur 51 Prozent der Jugendlichen in Österreich stehen der Europäischen Union positiv gegenüber. Das geht aus einer von der Jungen ÖVP in Auftrag gegebenen Studie hervor, die am Dienstag in Eisenstadt präsentiert wurde. Rund 1.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 30 Jahren wurden dazu befragt, berichtete der Landesobmann der JVP Burgenland, Patrik Fazekas.