61-jähriger Deutscher ertrank im Wörthersee

Ein 61-jähriger Deutscher ist am Montagabend im Wörthersee ertrunken. Der Mann aus Kierspe (Nordrhein-Westfalen) rutschte beim Einsteigen in ein Boot in der Gemeinde Velden aus und stürzte in den See, teilte die Polizei am Montagabend mit.