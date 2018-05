1000 Liter Gefahrenstoff auf Firmengelände in OÖ ausgetreten

Auf einem Firmengelände in Traun (Bezirk Linz-Land) sind am Montagnachmittag etwa 1.000 Liter eines Gefahrenstoffs ausgetreten. Elf Feuerwehren und etwa 150 Mann waren mit Schutzanzügen und Atemschutz im Einsatz, um den Gefahrenstoff aufzufangen, zu binden und zu beseitigen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.