Fünf-Sterne-Bewegung stellte Regierungsprogramm vor

Die populistische Fünf Sterne-Bewegung hat dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella bei politischen Konsultationen die Grundlinien des mit der rechten Lega ausgehandelten Regierungsprogramms vorgestellt. Die Fünf Sterne-Delegation traf Mattarella, nachdem Parteichef Luigi Di Maio am Montagnachmittag weiterhin Regierungsgespräche mit dem Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini geführt hatte.

© APA (AFP)

Di Maio forderte von Mattarella mehr Zeit für Gespräche mit der Lega über das Regierungsprogramm. ""Wir planen einen Regierungsvertrag nach deutschem Modell mit Punkten aus den Programmen beider Parteien", berichtete Di Maio. Über das Regierungsprogramm, das er mit der Lega vereinbaren wird, sollen sich Anhänger der Fünf Sterne-Bewegung bei einer Online-Konsultation aussprechen.

Der Name des Premierministers wurde noch nicht bekannt gegeben. "Zuerst das Programm und erst später die Namen von Premier und Ministern", sagte Di Maio. Er sei sich darüber bewusst, dass sich die neue Regierung mit europäischen und außereuropäischen Terminen befassen müsse. Daher arbeite er und Salvini hart, um Italien so schnell wie möglich eine neue Regierung zu sichern.

Die Fünf Sterne-Bewegung dementierte, dass der Wirtschaftsexperte Giulio Sapelli der Kandidat der beiden Gruppierungen sei. Sowohl Lega-Vorsitzender Matteo Salvini als auch Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio hatten sich bereit erklärt, auf das Premieramt zu verzichten, um die Bildung einer Regierung zu ermöglichen.

Mattarella plant am Montagnachmittag noch ein Gespräch mit der Lega-Delegation. Lega und Fünf-Sterne-Bewegung hatten erst vergangene Woche mit den Gesprächen begonnen. Am Donnerstag baten sie Mattarella dann, ihnen übers Wochenende noch Zeit zu geben. Den ersten Durchbruch, die Einigung auf einen Programmentwurf, gaben sie am Samstagabend bekannt. Schwerpunkte des aus circa 20 Punkten bestehenden Regierungsprogramms seien die Senkung des Steuerdrucks, die Abschaffung der Pensionsreform sowie der Kampf gegen die illegale Einwanderung und die Jugendarbeitslosigkeit, verlautete aus Delegationskreisen.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, Spitzenpolitiker der konservativen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi, erklärte, dass seine Partei eine mögliche Regierung aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung nicht unterstützen werde. "Forza Italia wird in die Opposition gehen, wird aber für einzelne Maßnahmen stimmen, die im Interesse des Landes sind. Wir vertrauen der Vernunft Mattarellas, der eine Garantie für Italiens Beziehungen mit der EU ist", so Tajani. Berlusconi hatte erst nach langen Überlegungen vergangene Woche Woche beschlossen, sich nicht mehr gegen Verhandlungen zwischen der verbündeten Lega und der Fünf Sterne-Bewegung zu wehren.

