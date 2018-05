Entscheidender Tag der Regierungsgespräche in Italien

Die Regierungsgespräche in Italien sind in der Endphase: Bei nächtlichen Verhandlungen einigten sich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega auf die letzten Details ihres Programms. Am Montag wollen Lega-Vorsitzender Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio dem Präsidenten Sergio Mattarella ihre Ergebnisse vorlegen. Wer Premier werden soll, ist weiter nicht bekannt.