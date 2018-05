Mindestens 80 Tote bei schweren Unwettern in Indien

Bei schweren Unwettern in Indien sind mindestens 86 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als hundert weitere Menschen wurden nach Angaben der Behörden vom Montag verletzt, als in weiten Teilen des Subkontinents am Sonntagabend Stürme und Gewitter wüteten. Am stärksten betroffen war der bevölkerungsreichste Bundesstaat Uttar Pradesh, wo 48 Menschen starben und 80 weitere Menschen verletzt wurden.