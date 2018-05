Iraks Regierungschef Al-Abadi droht Wahlniederlage

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Al-Sadrs Liste Sairun liegt nach vorläufigen Ergebnissen in vier von bisher zehn ausgezählten Provinzen an der Spitze, wie die Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte. Die eng mit den Schiitenmilizen verbundene Liste des Politikers Hadi al-Amiri kommt demnach ebenfalls in vier Provinzen auf Platz eins. Das Bündnis hat enge Beziehungen mit dem ebenfalls schiitisch geprägten Nachbarland Iran.

Die Liste von Al-Sadr liegt vor allem in Bagdad mit deutlichem Vorsprung an der Spitze. In der Hauptstadt werden mit Abstand die meisten Sitze vergeben. Die Koalition von Al-Abadi konnte hingegen in keiner der ausgezählten Provinzen einen der ersten beiden Plätze erreichen.

Die restlichen Ergebnisse und die Verteilung der 329 Sitze im Parlament werden erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Deshalb kann es noch zu Verschiebungen kommen.

Die Iraker hatten am Samstag erstmals seit dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein neues Parlament gewählt. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 44,5 Prozent ein historisches Tief.

Al-Sadr gilt als kontroverse Figur. Nach dem Sturz von Langzeitherrscher Saddam Hussein 2003 hatte seine Mahdi-Armee die US-Besatzungstruppen mit Gewalt bekämpft. In den vergangenen Jahren wandelte er sich zu einem Kritiker des politischen Establishments. Er hat vor allem in den armen Regionen des Landes viele Anhänger. Al-Abadi hatte im Wahlkampf mit dem Sieg gegen den IS unter seiner Führung geworben. Der 66-Jährige ist seit fast vier Jahren im Amt.