Mindestens 15 Tote bei Angriffen in Ostafghanistan

Bei einem Angriff auf ein Regierungsgebäude in Ostafghanistan sind nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter ein Kind. 42 weitere Menschen seien am Sonntag in Jalalabad verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zunächst sei eine Autobombe beim Eingang des Gebäudes detoniert.