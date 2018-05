Zwölf Flüchtlinge in Container im Lübecker Hafen entdeckt

Zwölf Flüchtlinge, darunter sechs Kinder, sind am Sonntag in einem Container am Lübecker Hafen im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein entdeckt worden. Noch sei unklar, woher die Menschen kamen und wohin sie wollten, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Kiel. Sie seien zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, um ihren Gesundheitszustand zu überprüfen.