SPÖ-Chef Kern traf in Israel Präsident Rivlin

SPÖ-Chef Christian Kern hat im Rahmen einer privaten Reise in Israel Präsident Reuven Rivlin zu einem "guten Gespräch" getroffen. "Der 70. Geburtstag Israels fällt in politisch bewegende Zeiten und gerade in diesen dürfen wir nicht den geringsten Zweifel am Existenzrecht des israelischen Staates zulassen", schrieb der Ex-Bundeskanzler auf Facebook.