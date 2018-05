Schiff mit 160 Migranten vor Lampedusa gerettet

Ein Schiff mit 160 Menschen an Bord ist am Samstagnachmittag unweit der süditalienischen Insel Lampedusa in Sicherheit gebracht worden. Die italienische Küstenwache hatte die mehrheitlich tunesischen Migranten nach Sizilien gerettet, berichteten italienische Medien am Sonntag. Am Freitag waren bereits 95 Migranten vor Lampedusa in Sicherheit gebracht worden.