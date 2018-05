Zwei weitere Tote nach polnischem Bergwerksunglück gefunden

Eine Woche nach einem Minenunglück im Süden Polens sind zwei weitere Bergleute tot gefunden worden. Die Zahl der Opfer erhöhte sich damit nach Angaben der Bergwerksleitung gegenüber dem Fernsehsender TVN24 auf mindestens vier. Nach einem letzten Vermissten wurde am Sonntag noch weiter gesucht. Lebenszeichen gab es von ihm seit Beginn der Rettungsaktion am 5. Mai keines.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der Kohlehersteller Jastrzebska Spolka Weglowa hatte schon am Freitag erklärt, ein Teil des Bergwerks sei in Folge der Erschütterung vom vorigen Samstag überschwemmt. In der Nacht auf Sonntag wurde beim Abpumpen des Wassers einer der drei zuletzt noch vermissten Bergleute tot gefunden, ein weiterer am Sonntag in der Früh.