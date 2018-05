Vater: Großvater tötete Familie in Australien

Für das Blutbad mit sieben Toten in Australien ist nach Angaben des Vaters der Großvater verantwortlich. Sein Schwiegervater habe seine vier Enkelkinder, seine Tochter und deren Mutter getötet, bevor er sich selbst erschossen habe, sagte Aaron Cockman am Sonntag in Margaret River. Der Großvater habe dies offenbar seit langem geplant. Die Polizei hat sich bisher nicht zum Täter geäußert.