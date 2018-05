Raubüberfall auf 80-Jährige Steirerin in ihrem Haus

Eine 80-Jährige ist am Samstag in ihrem Wohnhaus im Bezirk Weiz überfallen und beraubt worden. Die Täter gelangte über den Balkon im ersten Stock in das Einfamilienhaus. Die Frau erwachte, wurde aber offenbar von den Unbekannten geschlagen und verlor dann die Besinnung. Die Räuber erbeuteten Goldschmuck von unbekanntem Wert, teilte die Polizei am Sonntag mit.