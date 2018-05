Brände nach Blitzschlägen in der Steiermark

Infolge von Blitzschlägen sind in der Oststeiermark Samstagabend Brände in zwei Häusern ausgebrochen. In Flöcking (Bezirk Weiz) und in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) schlugen Blitze in Einfamilienhäuser ein und lösten Brände aus. Verletzt wurde dabei aber niemand, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.