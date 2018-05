Pkw überschlug sich mehrmals - Fahrer schwer verletzt

Ein Pkw ist in der Nacht auf Sonntag in Kärnten infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Das voll besetzte Auto stürzte auf der Metnitztal-Landesstraße über eine etwa 10 Meter hohe Straßenböschung und überschlug sich mehrmals. Der alkoholisierte 34-jährige Fahrer wurde dabei schwer, die vier mitreisenden Länder leicht verletzt, wie die Polizei Sonntagfrüh mitteilte.

Kurz vor Mitternacht kam der Mann aus der Marktgemeinde Metnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) in Richtung Oberhof fahrend bei Schwarzenbach von der Fahrbahn ab. Nach dem Sturz über die Böschung kam der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer sowie die Mitreisenden im Alter zwischen 23 und 29 konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Die Verletzten wurden nach Erstversorgung in das Krankenhaus Friesach gebracht.