Berüchtigter britischer Serienmörder Nilsen gestorben

Nach 35 Jahren hinter Gittern ist einer der berüchtigtsten Serienmörder Großbritanniens im Gefängnis gestorben. Dennis Nilsen war nach Angaben der Gefängnisleitung von Full Sutton in Yorkshire zum Zeitpunkt seines Todes am Samstag 72 Jahre alt, die Todesursache sei natürlicher Art. In einer Mordserie in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren hatte Nilsen mindestens 15 junge Männer umgebracht.