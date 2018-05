Staatsoper: Garanca als Lichtblick in "Samson et Dalila"

Ein Opernabend, der "Dalila" heißen müsste. Elina Garanca ist als biblische Verführerin der einsame Lichtblick in der neuen Staatsopern-Produktion von Camille Saint-Saens "Samson et Dalila". Sie glänzte bei der Premiere am Samstagabend nicht nur mit der Noblesse ihres Mezzo, sondern auch als einziger Fokalpunkt der zurückhaltenden, oftmals unschlüssigen Inszenierung von Alexandra Liedtke.