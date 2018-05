Auto brannte in Waschstraße in Innsbrucker Tankstelle

An einer Innsbrucker Tankstelle hat es am heutigen Samstagnachmittag gebrannt: In der Waschstraße. Nachdem ein Autolenker sein Fahrzeug in der Waschbox abgestellt hatte und den Code zum Start des Programms eingeben wollte, sah er das Auto brennen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu, als er das Feuer mit Handfeuerlöschern ersticken wollte.