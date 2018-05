Malaysischer Ex-Premier Anwar soll nächste Woche freikommen

Nach dem Wahlsieg der Opposition in Malaysia soll einer ihrer prominentesten Politiker in der kommenden Woche vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Der ehemalige Vize-Premier Anwar Ibrahim werde bereits am Dienstag aus der Haft entlassen, sagte seine Tochter Nurul Izzah Anwar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.