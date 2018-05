Frauen demonstrieren auf dem roten Teppich von Cannes

Marion Cotillard, Jane Fonda, Claudia Cardinale, Cate Blanchett und Agnes Varda: Insgesamt 82 Schauspielerinnen und Regisseurinnen wollen am Samstag auf dem roten Teppich von Cannes die MeToo-Bewegung gegen Sexismus und Ungleichheit unterstützen. Dabei wollen sie auf der Hälfte der Treppe, die in den Festival-Palast hinaufführt, einige Momente innehalten.

Die Aktion soll vor der Abend-Premiere des Films "Girls of the Sun" über eine kurdische Frauenkampfeinheit der Französin Eva Husson stattfinden. Die Initiative geht auf das französische Kollektiv gegen Ungleichheit "50/50" und die Bewegung "Time's Up" gegen sexuelle Belästigung zurück. Zu dieser gehört auch Cate Blanchett, die diesjährige Jurypräsidentin. Die australische Schauspielerin wird gemeinsam mit der 89-jährigen Regisseurin Agnès Varda auf dem roten Teppich eine Erklärung vorlesen.

Dieses Jahr sind bei dem zum 19. Mai dauernden Festival nur drei Regisseurinnen im Rennen um die Goldene Palme dabei. Insgesamt werden 21 Filme im Hauptwettbewerb gezeigt.

Die Zahl 82 bei der Filmfrauen-Aktion entspricht der Zahl der Regisseurinnen, die seit dem ersten Festival im Jahr 1946 in den Hauptwettbewerb geladen wurden.