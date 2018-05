Einbrecher rissen in Oberösterreich Bankomat aus Verankerung

Unbekannte haben am Samstag gegen 3.00 Uhr aus einer Bankfiliale in Kirchberg bei Mattighofen im Bezirk Braunau am Inn einen Bankomat mit Hilfe eines Kastenwagens aus der Verankerung gerissen und diesen anschließend abtransportiert. Es war der zweite derartige Coup innerhalb einer Woche in Oberösterreich. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.