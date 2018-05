Österreich ratifizierte Atomwaffenverbotsvertrag

Österreich hat als neunter Staat den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen (VVA) ratifiziert. Wie die internationale Nachrichtenagentur "Pressenza" am Freitag meldete, hinterlegte Österreichs Botschafter bei der UNO, Jan Kickert, am Dienstag die Ratifikationsurkunde im Rahmen einer kurzen Zeremonie im UNO-Hauptquartier in New York.