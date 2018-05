Zunächst geringe Beteiligung an irakischer Parlamentswahl

Die erste Parlamentswahl im Irak nach dem Sieg über die IS-Terrormiliz ist zunächst langsam angelaufen. Das irakische Staatsfernsehen meldete am Samstag, die Beteiligung in den ersten Stunden sei gering gewesen. Allerdings berichteten Beobachter am Vormittag, dass die Wahllokale sich füllten. Die Abstimmung hatte am Morgen um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MESZ) begonnen.