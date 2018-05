Mailänder Gericht hob Berlusconis Ämterverbot auf

Die rechte Lega und die populistische Fünf Sterne-Bewegung setzen am Samstag in Mailand ihre Gespräche zur Regierungsbildung in Italien fort. Spätestens bis Montag müssen sie Präsident Sergio Mattarella ihr Regierungsprogramm, den Namen des neuen Regierungschefs und eine Ministerliste vorlegen. Einen Erfolg konnte indes Silvio Berlusconi verbuchen: Er darf wieder ein politisches Amt bekleiden.