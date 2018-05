Das Finale des Song Contest hat begonnen

In Portugals Hauptstadt Lissabon hat Samstagabend das Finale des 63. Eurovision Song Contest begonnen. Insgesamt 26 Länder treten um die Musikkrone Europas gegeneinander an. Mit alljährlich in Summe über 200 Millionen Fernsehzuschauern, ist der ESC der größte Musikwettbewerb der Welt. Österreichs Vertreter Cesar Sampson wird von den Wettbüros derzeit auf Platz 18 gesetzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (ORF/ZACH-KIESLING)

Der 34-Jährige wird einige Minuten nach 21.30 Uhr die Bühne mit der frühen Startnummer fünf und seinem Song "Nobody But You" betreten. Der Sieger des ESC-Finales, das ORF eins live überträgt, wird dann gegen 0.30 Uhr (MEZ) feststehen. Bei den Buchmachern liefern sich unmittelbar vor dem Beginn des Finales Zyperns Eleni Foureira und Israels Netta ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Bei der 62. Ausgabe des ESC hatte im Vorjahr in Kiew Salvador Sobral mit seiner Fadoballade "Amar Pelos Dois" den ersten Sieg für Portugal beim Eurovision Song Contest eingefahren. Der 28-Jährige, der sich im vergangenen Dezember einer Herztransplantation unterziehen musste, wird sein Siegerlied als programmierten emotionalen Höhepunkt des Abends vor der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse an der Seite des legendären brasilianischen Sängers Caetano Veloso erneut in der Altice Arena an den Ufern des Tejo interpretieren.

Und mit Fado beginnt die Show auch, steht am Anfang doch eine gemeinsame Fadodarbietung der beiden Genrediven Mariza und Ana Moura, bevor die traditionelle Flaggenparade der 26 Teilnehmerländer erfolgt. Diese wird vom Scratch-Duo Beatbombers begleitet, die auch schon das Fanareal Eurovision Village mit ihrer Musik der härteren Gangart eröffnet hatten.