Kinder- und Jugendbuchpreise 2018 vergeben

Die vom Bundeskanzleramt vergebenen Preise wählte eine fünfköpfige Jury aus 61 eingereichten Titeln von 23 Verlagen. Die Verleihung findet am kommenden Dienstag (15. Mai) im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt statt. Zehn weitere Bücher werden in die Kollektion zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis aufgenommen. "Bücher, die sich speziell an die junge Generation richten, sensibilisieren bereits im frühen Alter, wecken und vertiefen Interesse - ein Grundstein, der für den weiteren Bildungsweg essenziell ist", so Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) in einer Aussendung am Freitag.