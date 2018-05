Ermittlungen nach Schiffskollision in NÖ eingestellt

Nach einer Kollision bei der traditionellen Sonnwendfahrt in der Wachau im Juni 2016 - ein Schiff mit dem damaligen LH Erwin Pröll (ÖVP) an Bord war gerammt worden - hat die Staatsanwaltschaft Krems die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt. Den beiden Kapitänen "kann kein strafrechtliches Verhalten vorgeworfen werden", bestätigte Sprecher Franz Hütter am Freitag einen "NÖN"-Onlinebericht.