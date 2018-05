Nackter WC-Raucher nahm Flugbegleiter in den Schwitzkasten

Zwischenfall bei einem Flug vom ägyptischen Hurghada nach Hannover: Ein 27-jähriger Passagier hat in der Luft unvermittelt einen Flugbegleiter attackiert und ihn in den Schwitzkasten genommen. Ausgelöst war der Konflikt dadurch geworden, dass der Mann auf der Toilette der Maschine der Fluggesellschaft AirCairo rauchte und dort von der Crew nackt aufgefunden wurde.

Zunächst verboten Crewmitglieder dem im WC-Raum eingeschlossenen Mann mündlich das Rauchen. Als er auf Klopfen nicht reagierte, öffneten die Flugbegleiter die Tür und fanden den Mann nackt im WC-Raum. Der 27-Jährige zog sich dann wieder an, später griff er plötzlich das männliche Crewmitglied an.

Andere Crewmitglieder und Fluggäste hätten den Passagier daraufhin am Donnerstagabend überwältigt und zur Ruhe gebracht, sagte am Freitag ein Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Hannover. Der Mann wurde mit Gurten auf einem Sitzplatz fixiert. Damit sei die Luftsicherheit gewährleistet gewesen und der Flug konnte fortgesetzt werden, hieß es von der Polizei.