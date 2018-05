Mann fand bei Gartenarbeiten in Wien Handgranate

Ein 50-jähriger Mann hat am Donnerstag bei Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück in der Rihosekgasse in Wien-Floridsdorf eine russische Handgranate gefunden und die Polizei verständigt. Da ein sicherer Abtransport der Handgranate nicht möglich war, entschieden sich die sprengstoffkundigen Beamten dafür, das Kriegsgerät an Ort und Stelle zu sprengen, berichtete die Polizei.