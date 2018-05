Nach Mord in Obersteiermark noch keine Spur von der Tatwaffe

Die Suche nach der Tatwaffe, mit der eine 50-Jährige in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) getötet wurde, ist am Freitag zunächst erfolglos verlaufen. Die Diensthunde fanden keine Spur von dem Küchenmesser, mit dem die Frau erstochen worden sein soll. Ihr Sohn, der die Tat gestanden hat, hat sich bisher laut Polizei auch noch nicht zum Motiv geäußert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Der 31-Jährige, der am Donnerstag im LKH Graz Süd-West festgenommen wurde, konnte bei seinen bisherigen Befragungen nicht angeben, was er mit der Tatwaffe gemacht hat. Daher wurde mit Diensthunden alles großräumig abgesucht, erklärte Polizeisprecher Leo Josefus. Da es aber keinerlei Anhaltspunkt gebe, könne die Suche noch dauern.

Auch das Motiv des 31-Jährigen, der zuletzt wieder zuhause bei seiner Mutter und deren Lebensgefährten (39) lebte, ist bisher laut Josefus "absolut unklar". Am Freitag wurde der Beschuldigte weiter einvernommen. Er soll zwar familiäre Auseinandersetzungen erwähnt, sich aber nicht konkret geäußert haben. Eine Untersuchung durch einen Gerichtspsychiater wurde laut Polizei angeordnet. Dieser soll klären, ob der Mann überhaupt zurechnungsfähig ist bzw. zum Tatzeitpunkt war.

Die 50-Jährige war gegen 6.00 Uhr von ihrem Lebensgefährten (39) blutüberströmt in der Küche aufgefunden worden. Schon bald wurde der Sohn (31) der Frau verdächtigt. Dieser war einige Stunden vorher nur mit einer Unterhose bekleidet am Bahnhof Leoben herumgerannt und hatte darum gebeten, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Er wurde ins LKH Graz Süd-West eingeliefert, wo er dann auch festgenommen wurde. In St. Peter-Freienstein wurden Kleidungsstücke mit Blut darauf gefunden. Eine DNA-Untersuchung soll klären, ob sie dem 31-Jährigen gehören.