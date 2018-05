56-Jähriger seit 38 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Ein 56-jähriger Burgenländer aus dem Bezirk Oberpullendorf ist nach 38 Jahren Fahren ohne Führerschein am Donnerstag in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten hielten den Pkw-Lenker auf der B50 bei Stoob (Bezirk Oberpullendorf) an und stellten fest, dass der Mann nach eigenen Angaben noch nie eine Fahrschule besucht habe, teilte die Exekutive am Freitag mit.