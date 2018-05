Tiroler Polizei ermittelt gegen Frau wegen Sozialbetrugs

Die Tiroler Polizei ermittelt gegen eine 39-jährige Frau wegen angeblichen schweren gewerbsmäßigen Sozialbetrugs in niedriger sechsstelliger Höhe. Die Frau soll 2006 mit ihren beiden kleinen Kindern in die Türkei gezogen sein, ohne den Umzug gemeldet und sich so Sozialleistungen erschlichen zu haben. Die Beschuldigte zeigte sich geständig.