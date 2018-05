18-jähriger Schütze von Mistelbach plante "Amoklauf"

Jener 18-Jähriger, der am Mittwochnachmittag vor einem Schulzentrum in Mistelbach einen 19-Jährigen mit einer Schrotflinte angeschossen haben soll, hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Massaker beabsichtigt: "Er hat es vor der Polizei gestanden, dass er einen Amoklauf geplant hat", sagte Friedrich Köhl, der Sprecher der Anklagebehörde, am Freitag auf APA-Anfrage.

© APA (ORF/Rohrhofer)

Wegen Versagens der Waffe aufgrund einer Hemmung habe der 18-Jährige die Flinte weggeworfen und sei davongelaufen, sagte Köhl. Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes gegen den jungen Erwachsenen.

Der mutmaßliche Schütze war am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf festgenommen worden und wurde laut Polizei am Donnerstag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Ausgeforscht wurde der Verdächtige durch die Registrierungsnummer der Waffe.

"Die Staatsanwaltschaft wird heute die Verhängung der U-Haft beantragen", teilte Köhl mit. Während die Einvernahmen demnächst abgeschlossen werden, werden die Ermittlungen "noch längere Zeit in Anspruch nehmen", sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Neben Erhebungen im Umfeld des 18-Jährigen müssten auch IT-Medien ausgewertet werden, was mehrere Wochen dauern könnte.

Dass der 19-Jährige Schussopfer wurde, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand "Zufall" gewesen, sagte der Sprecher. Die Existenz eines Briefes, in dem der ehemalige Schüler einer Bildungseinrichtung des Zentrums in Mistelbach laut "Kurier" angekündigt haben soll, dass er sich an zwei Burschen rächen wollte, wurde weder von Polizei noch Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigt.

"Tief geschockt" zeigten sich die drei Direktoren der fünf höheren Schulen des Schulzentrums Mistelbach über den Vorfall. "Das Bundesschulzentrum dürfte am Mittwochnachmittag nur knapp einem größeren Anschlag entgangen sein", hieß es in einer Aussendung am Freitag. Psychologische Betreuung sei am Ort, so HAK/HAS-Direktor Johannes Berthold.

Die neue Sachlage treffe die insgesamt rund 1.300 Schüler samt Eltern, 170 Professoren und zahlreichen Bediensteten schwer, teilten die drei Direktoren mit. "Ursprünglich war man - tragisch genug - von einer gezielt geplanten Einzeltat ausgegangen. Nun steht fest, dass am Mittwoch nachweislich ein größerer Anschlag auf möglichst viele Menschen beim Verlassen des Schulgebäudes geplant war."

"Die Stimmung unter allen Betroffenen ist den Umständen entsprechend", hieß es weiters. An einer Schule lief am Freitag die Matura planmäßig ab, an einer gab es einen schulautonomen freien Tag. Alle Schüler sollten nach eingehender Information früher als geplant vom Unterricht entlassen werden. In den nächsten Tagen stehen weitere Termine der Reifeprüfung an - etwa Latein oder Biologie.