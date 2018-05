Sieben Tote auf australischer Farm entdeckt

Auf einer Farm in Australien sind sieben Leichen gefunden worden. Die vier Kinder und drei Erwachsenen wurden auf einem Grundstück in der Gemeinde Osmington im Südwesten des Kontinents entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Polizeisprecher sprach von einer "großen Tragödie". Nach Medienberichten war es möglicherweise ein Familiendrama.