Frau in der Steiermark tot aufgefunden - Sohn festgenommen

Im Bezirk Leoben ist am Donnerstag die blutüberströmte Leiche einer Frau (50) von ihrem Lebensgefährten im gemeinsamen Einfamilienhaus aufgefunden worden. Als Tatverdächtiger wurde der Sohn (31) der Toten festgenommen. Er war in der Nacht leicht bekleidet am Bahnhof Leoben herumgelaufen und daraufhin in die Nervenklinik nach Graz gebracht worden.