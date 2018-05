Selbstmordanschlag in Somalia forderte mindestens elf Tote

Bei einem Selbstmordanschlag in Somalia sind mindestens elf Menschen getötet worden. Ein Attentäter vermutlich auf einer Autorikscha habe sich in der Region Wanlaweyn im Süden des Landes in die Luft gesprengt und dabei zehn Menschen, alles Zivilisten, mit in den Tod gerissen, sagte ein Polizist. Demnach war das Ziel des Anschlags vermutlich ein Militärfahrzeug.