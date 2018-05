Grundwehrdiener in NÖ als Falschgeldhändler aufgeflogen

In Niederösterreich ist ein Grundwehrdiener als Falschgeldhändler aufgeflogen. Die Polizei bestätigte am Mittwochnachmittag einen Bericht des ORF. Scheine waren demnach in einer Waldviertler Diskothek im Umlauf. Gegen den 21-Jährigen wird zudem u.a. wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger ermittelt. Der Beschuldigte hatte Zugang zum "Darknet".

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Bei der Polizei war am 27. April kurz nach Mitternacht eine Anzeige über einen Zahlungsversuch mit einer gefälschter 50-Euro-Banknote in einer Diskothek im Bezirk Zwettl eingegangen. In der Folge wurden zwei junge Männer ausgeforscht, die solche Scheine bei sich hatten. Sie gaben den 21-jährigen Rekruten als Vermittler der Banknoten an. Der junge Mann aus dem Bezirk Amstetten leistete seinen Präsenzdienst in Allentsteig ab.

Während der laufenden Ermittlungen gingen nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich weitere Anzeigen über die Bezahlung von Waren und Sachleistungen mit gefälschten 50ern ein. Drei der Falsifikate wurden sichergestellt.

Bei Durchsuchungen des Spindes des Beschuldigten in der Kaserne in Allentsteig wurde eine weitere gefälschte 50-Euro-Banknote entdeckt. Zudem fand sich ein Zettel mit Internetadressen und Zugangscodes. Ein IT-Ermittler stellte fest, dass es sich um pornografische Seiten im "Darknet" handelt. Die Staatsanwaltschaft Krems wurde eingeschaltet.

Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 21-Jährigen im Bezirk Amstetten wurde IT-Datenmaterial (acht Handys, Laptop usw.), eine gestohlene Geldbörse, eine unterschlagene Bankomatkarte, eine Suchtgiftfeinwaage mit Pulveranhaftungen sowie etwa drei Gramm Cannabisblüten sichergestellt. Der junge Mann war laut Polizei zur Geldfälschung, Weitergabe gefälschten Geldes, zu Diebstahl, Vergehen nach dem Suchtgiftgesetz, pornografischer Darstellung Minderjähriger und Bestellbetrug geständig.

Der Rekrut befindet sich laut Landespolizeidirektion mittlerweile in U-Haft. Die beiden jungen Männer, die Ende April den Zahlungsversuch in der Disco unternommen hatten, wurden angezeigt.