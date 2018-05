Sozial bedürftige NS-Opfer erhalten symbolische Zuwendung

Sozial bedürftige anerkannte Opfer des Nationalsozialismus in Österreich erhalten im Gedenkjahr eine symbolische Zuwendung von jeweils 1.000 Euro durch die Republik. Das hat die Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Anlass ist der "Anschluss" Österreichs an Hitler-Deutschland vor 80 Jahren.