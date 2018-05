ÖVP sieht keinen Widerspruch bei Sozialversicherung

Die ÖVP hat am Mittwoch ihre Position in Sachen Beitragseinhebung der Sozialversicherung präzisiert. Sie soll vorerst (über eine einheitliche Einhebungsstelle) bei den Kassen bleiben, aber in einem zweiten Schritt von der Finanzverwaltung übernommen werden, hieß es zur APA unisono in den Büros von Kanzler Sebastian Kurz und Klubchef August Wöginger. Widerspruch gebe es also keinen.