Van der Bellen reist Ende Mai nach Estland

Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht von 30. Mai bis 2. Juni Estland. Dort seien Treffen mit der estnischen Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid und einer Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturdelegation geplant, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Der Besuch beginne mit einer Zusammenkunft mit Auslandsösterreichern sowie Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik in der Residenz der österreichischen Botschafterin Doris Danler. Am 31. Mai werde Staatspräsidentin Kaljulaid Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen. Nach einem Vier-Augen-Gespräch sowie einem Delegationsgespräch ist nach Angaben der Präsidentschaftskanzlei eine Pressekonferenz der beiden Staatsoberhäupter vorgesehen.

Am 1. Juni stehen die Eröffnung des Parks "Representational Oak Forest of Estonia's 100 oaks", die Eröffnung des österreichisch-estnischen Wirtschaftsforums und eine Festrede des Bundespräsidenten mit Titel "The Next Hundred Years" bei der Eröffnung der Lennart Meri Konferenz im Rahmen der 100-Jahr-Feierlichkeiten zur Gründung der Republik Estland auf dem Programm.

Van der Bellen hat auch einen familiären Bezug zu dem Land. Die Eltern des Bundespräsidenten flohen 1941 aus dem von Sowjets besetzten Estland in das damalige Deutsche Reich, wo 1944 in Wien "Sascha" Van der Bellen zur Welt kam.