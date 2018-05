Obdachlosem bei Streit in Wien-Wieden Bauchstich zugefügt

Einem Obdachlosen ist am Dienstagabend in Wien-Wieden von einem noch unbekannten Täter in den Bauch gestochen worden. Der Mann wurde schwer verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Lebensgefahr bestand nicht. Der Messerstecher und das Opfer hatten sich laut Zeugen gestritten. Auch dessen Identität konnte laut einem Polizeisprecher zunächst nicht geklärt werden.