Fischler wieder Präsident vom Europäischen Forum Alpbach

Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler ist am Dienstag von der Generalversammlung des Europäischen Forum Alpbachs in der Funktion des Präsidenten einstimmig wiedergewählt worden. Neben Fischler seien die vier Vizepräsidenten Caspar Einem, Sonja Puntscher Riekmann, Claus Raidl und Ursula Schmidt-Erfurth in ihrem Amt bestätigt worden, gab das Forum in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.