Sieben Tote bei Serie von Selbstmordanschlägen in Kabul

Vier kurz aufeinanderfolgenden Bombenexplosionen haben am Mittwoch die afghanische Hauptstadt erschüttert. Alleine bei einem Angriff zweier Selbstmordattentäter auf eine Polizeiwache im Viertel Dasht-e Bartshi im Westen der Stadt kamen zwei Beamte und ein Zivilist sowie vier Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ums Leben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

© APA (AFP)

Der IS erklärte sich für diesen Anschlag über sein Sprachrohr Amak verantwortlich. Zwei weitere Bomben wurden im zentralen Stadtteil Shar-e Naw in der Nähe des Haupteingangs zu einer Polizeiwache gezündet, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul erklärte. Unklar war zunächst, wer für diese Anschläge verantwortlich war. Sechs Menschen erlitten durch die Serie von Explosionen Verletzungen.

Der Angriff auf die Polizeiwache in Dasht-e Bartshi sei mittlerweile beendet, sagte ein Sprecher der Polizei weiter. Zwei IS-Mitglieder hätten sich dabei in die Luft gesprengt, zwei weitere seien bei Gefechten von Sicherheitskräften getötet worden. Das Viertel wird mehrheitlich von der ethnischen Minderheit der Hasara bewohnt. Sie gehören überwiegend der schiitischen Konfession an.

In Shar-e Naw schossen Milizkämpfer nach den Explosionen auf das Polizeigebäude und andere Organisationen in der Nachbarschaft, wie Nadjib Danish vom Innenministerium weiter mitteilte. Das genaue Ziel des Angriffs war zunächst unklar.

Erst am 30. April waren bei einem Doppelanschlag in Kabul 25 Menschen ums Leben gekommen, darunter neun Journalisten.