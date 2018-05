GTI-Treffen in Kärnten: Jetzt geht es offiziell los

Quietschende Reifen, verchromte Felgen, Partystimmung: Seit Wochen halten die inoffiziellen Vortreffen der GTI-Fans den Kärntner Zentralraum zwischen Wörthersee und Faaker See in Atem. Am heutigen Mittwoch beginnt nun das offizielle Event von Volkswagen und der Gemeinde Reifnitz. Tausende Tuning-Fans aus ganz Europa werden erwartet. Für die Polizei geht der Großeinsatz weiter.