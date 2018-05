Parlamentswahl in Malaysia begonnen

In Malaysia hat am Mittwoch die Parlamentswahl begonnen. Der Premierminister des 31-Millionen-Einwohner-Staats in Südostasien, Najib Razak, geht trotz eines Korruptionsskandals als Favorit ins Rennen. Der 64-Jährige wird unterstützt von einer Allianz um die Regierungspartei UMNO, die seit mehr als sechs Jahrzehnten an der Macht ist.